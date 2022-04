Schon seit einigen Jahren finden im Rahmen des Kunstprojekts ION regelmäßig Aktionen und Inszenierungen in Neuwied statt. ION entstand mit enger Anbindung an die katholische Kirche, und so war der Veranstaltungsort für die bisherigen Aktivitäten meist die Kirche St. Matthias. Unter der Überschrift „Beben – Kunst zur Karwoche“ steht nun das nächste Projekt an.