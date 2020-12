Neuwied

Ab Donnerstag soll die Marktkirche in Neuwied zum „Ort der guten Nachrichten“ werden. So lautet der Titel der interaktiven Kunstinstallation, die rund um ein Objekt des Künstlers Nicolaus Werner entstehen soll. Alle Neuwieder sind eingeladen, sich mit ihren persönlichen guten Nachrichten an dem Projekt zu beteiligen.