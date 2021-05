Kunst in der Abteikirche Rommersdorf: Norbert Bleidts Bilderzyklus strebt aufwärts zum Licht

Selbst wenn durch die hohen Fenster der Apsis an diesem Vormittag nur das graue Licht eines kühl-regnerischen Maimorgens fällt: In den sieben spitzbogigen Nischen in der Wand leuchtet es desto lebhafter in starkem Rot und strahlendem Gelb. Farben, die der 1939 in Heimbach-Weis geborene und lebende Architekt und Maler Norbert Bleidt schon immer gern verwendet hat und die er, gar nicht altersmüde, auch in seinem neuen Zyklus geradezu leitmotivisch einsetzt. „Ich musste das unbedingt malen“, erklärt er, „das wollte einfach raus, und innerhalb einer Woche waren alle Bilder fertig.“ Die Emotionalität, die Spontaneität und gleichzeitig Intensität ihrer Entstehung merkt man den mit Dispersionsfarben auf genau in die Nischen eingepassten Holzplatten gemalten Bildern sofort an.