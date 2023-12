Kunst auf Kaffeefilter gebannt: Rotary-Club zeichnet in Neuwied drei Künstler aus

Die Kunstausstellung zum Jahresende im Roentgen-Museum hat eine jahrzehntelange Tradition. In einer kurierten Auswahl werden hier schon seit Jahrzehnten verschiedene Werke von Künstlern aus der Region gezeigt. Nicht ganz so lange zeichnet der Rotary-Club in jedem zweiten Jahr drei beteiligte Künstler aus. Turnusgemäß war das jetzt wieder der Fall.