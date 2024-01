Puderbach

Kundgebung in Puderbach: Protest gegen AfD-Neujahrsempfang im Dorfgemeinschaftshaus

Der Ortsverband der Grünen in Puderbach ruft für Freitag, 26. Januar, ab 17.30 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus zu einer Protestkundgebung anlässlich des geplanten Neujahrsempfangs der AfD-Verbände in den Landkreisen Neuwied, Altenkirchen, Westerwald, Rhein-Lahn und Mayen-Koblenz auf.