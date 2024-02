Plus Neuwied Kundgebung in Neuwied: Protest begleitet „Politischen Aschermittwoch“ der AfD Der Protest gegen die AfD reißt nicht ab. Am Mittwochabend wurde gegen eine Veranstaltung der Partei im Bürgerhaus Torney demonstriert. Von Rainer Claaßen

Mit etwa 150 Gegendemonstranten anlässlich der Veranstaltung „Politischer Aschermittwoch“ der AfD im Bürgerhaus Torney war gerechnet worden. Gekommen waren, trotz schlechten Wetters, aber deutlich mehr Menschen. In mehreren Reden wurde dem Protest gegen die Partei Ausdruck verliehen. Es gab aber auch Platz für die Einladung an AfD-Anhänger, den Weg zurück in ...