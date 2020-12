Archivierter Artikel vom 22.04.2020, 11:23 Uhr

Neuwied

Kunde ignoriert Corona-Auflagen: Securitymitarbeiter greift ein und erntet Faustschlag

Beim Betreten eines Ladens in Neuwied wollte sich ein Kunde nicht an die Corona-Auflagen halten und ohne Einkaufswagen auf die Verkaufsfläche. Ein Securitymitarbeiter stellte sich ihm in den Weg. Die Situation endet mit Faustschlägen.