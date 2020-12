Linz

Als engagierte Bürger aus Linz den „Kunstverein Linz“ gründeten, unkten damalige Entscheidungsträger: „Das ist doch sowieso nur eine Eintagsfliege.“ Die „Eintagsfliege“ feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. Dabei blickt der Kunstverein auf eine erfolgreiche, aber auch wechselvolle Dekade, in der es in Linz gelang, hochrangige zeitgenössische Kunst auch jenseits von Kunstmetropolen einem breiten Publikum zu zeigen.