Plus Neuwied Kulturelle Aushängeschilder in Neuwied: Wie Landesbühne und Landesmusikakademie finanziell dastehen Von Hilko Röttgers i Die Landesbühne im Schlosstheater Neuwied hat einige schwierige Jahre hinter sich. Inzwischen ist sie aber auf einem Konsolidierungskurs und schreibt wieder schwarze Zahlen. Foto: Jörg Niebergall Konsolidierung bei der Landesbühne, Wachstum in der Landesmusikakademie: Die aktuellen Wirtschaftspläne zeigen, wie die beiden Kultureinrichtungen in Neuwied finanziell dastehen. Die RZ hat sich die Zahlen einmal genauer angeschaut. Lesezeit: 4 Minuten

Gute Nachricht für zwei kulturelle Aushängeschilder in Neuwied: Sowohl die Landesbühne Rheinland-Pfalz im Schlosstheater als auch die Landesmusikakademie in Engers werden im laufenden Jahr die veranschlagten Fördergelder des Landes erhalten. Der Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags hat die Mittel in seiner jüngsten Sitzung freigegeben. Zugleich gibt die Sitzungsvorlage einen Einblick ...