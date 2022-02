Die gute Nachricht vom Linzer Kunstverein: „Wir sind bisher gut durch die Corona-Krise gekommen“, sagt Norbert Boden, und hat gleich noch etwas im Gepäck: „Der Kunstverein hat für 2022 ein hochkarätiges Ausstellungsprogramm aufgelegt“, kündigt der Vorsitzende des Vereins bei der Vorstellung des Programms in den Räumen von „Markt 9“ am Linzer Marktplatz an.