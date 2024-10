Plus Linz

Kulinarische Vielfalt genießen: Foodtruckmeile in Linz lädt zum Verweilen ein

i Für die passende Erfrischung sorgen Getränke, unter anderem erfrischende Cocktails und auch wärmender Glühwein. Foto: Markus Felix

Der Marktplatz in Linz verwandelt sich von Freitag bis Sonntag, 18. bis 20. Oktober, in ein Schlemmerparadies. Die beliebte Foodtruckmeile lädt zu drei Tagen voller kulinarischer Köstlichkeiten, guter Musik, gemeinsamer Momente und Unterhaltung für die ganze Familie ein. Mit einer Vielzahl an Foodtrucks und Ständen ist für jeden Geschmack etwas dabei.