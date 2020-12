Linz

Der Linzer Kunstverein feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Zum Jubiläum hatte der Verein eine bemerkenswerte Ausstellung auf die Beine gestellt. „Es waren Künstler*innen in der Stadt“ war sie betitelt. Die Ausstellung bot einen Überblick über Künstler und ihre Kunst, die seit Beginn des 19. Jahrhunderts in Linz geboren wurden oder die Stadt zu ihrem bevorzugten Wohnort gewählt haben. Die Rhein-Zeitung stellt einige Linzer Künstler der vergangenen 200 Jahre in lockerer Folge vor.