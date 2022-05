Eigentlich hätte am 7. Mai der Rhein in Flammen getaucht werden sollen. Doch der frühzeitige Planungsdruck lässt die Feuerwerke auch in diesem Jahr auf dem Boden der Tatsachen. Demgegenüber hissen am kommenden Wochenende, 7. und 8. Mai, wieder mehr als 40 Künstler der Stadt Unkel mit den offenen Ateliers an 23 Standorten die sprichwörtlichen Segel für den Start in die Veranstaltungssaison, wie die Stadt mitteilt.