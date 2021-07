An den drei Sportanlagen in Rodenbach, Heimbach-Weis und Feldkirchen sollen die Flutlichtmasten bald mit LED-Beleuchtung (siehe Zusatztext) das Spielfeld erhellen. Die Umrüstung hat der Stadtrat einstimmig und ohne weitere Diskussion in seiner jüngsten Sitzung vergangene Woche beschlossen.