Krunkeler Tiefbauer: WWB will sich in zehn Jahren verzehnfachen

Bewegung gehört zum täglichen Geschäft der WWB Tiefbaugesellschaft mit ihrem Firmensitz in Krunkel. Seit mehr als 30 Jahren steht das Unternehmen in der Region für sämtliche Bereiche des Straßen- und Tiefbaus. Die WWB bewegt aber nicht nur für ihre Auftraggeber Erdmassen, damit Grundstücke erschlossen, Straßen gebaut oder Versorgungsleitungen verlegt werden können. Auch innerhalb des Unternehmens ist Bewegung angesagt, um neue Wege zu beschreiten. Und zwar für ein starkes Wachstum in der Zukunft. Dazu haben sich die beiden Geschäftsführer Dirk und Ralf Sojka ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: „In zehn Jahren möchten wir unsere heutige Größe auch mit gezielten Zukäufen ungefähr verzehnfacht haben.“