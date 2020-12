Archivierter Artikel vom 24.06.2020, 17:29 Uhr

Kritik gibt es auch ohne Corona-Krise Die Sorgen um die Nixe und der Ärger wegen der benutzerunfreundlichen Fahrzeiten sind nicht neu, auch wenn die Corona-Krise die Probleme deutlicher macht. Zwischen Bonn und Neuwied gibt es keine Brücke. Wer auf die andere Rheinseite will, muss eine Fähre nutzen.