Etliche Kriegsflüchtlinge sind so bereits im Kreis Neuwied angekommen. „Die Hilfsbereitschaft unserer Bürger ist groß, das Engagement riesig. Das ist großartig und kaum genug zu würdigen“, danken Landrat Achim Hallerbach und Beigeordneter Michael Mahlert. Sie wissen aber auch: Damit fängt die eigentliche Arbeit hier erst an, heißt es in einer Mitteilung des Kreises.