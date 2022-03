Made in Germany. das ist auch ein hoch angesehener Qualitätsbegriff in Russland und der Ukraine. Vor allem im Bereich von Maschinenbau und Spezialanlagen sind deutsche Produkte geschätzt und gut nachgefragt. Aber in Zeiten des Krieges sind Lieferketten unterbrochen, die Firmen hierzulande müssen teils erhebliche Einbußen hinnehmen.