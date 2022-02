Kreuzung in der Neuwieder City ab Montag gesperrt: Verkehrsführung ändert sich

Wie die Stadt Neuwied mitteilt, wird bereits am heutigen Freitag, 18. Februar, mit den notwendigen Verkehrssicherungsmaßnahmen begonnen. AB Montag wird die Kirchstraße dann zwischen Schlossstraße und Pfarrstraße voll gesperrt. Der Verkehr wird über die Schlossstraße und die Deichstraße umgeleitet. Die Deichstraße bleibt auf voller Länge Einbahnstraße – allerdings in umgekehrter Richtung, sprich Richtung Friedrichstraße und Rheinbrücke.

Das hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr. Der rollt Richtung Mini-ZOB via Schloss-, Deich- und Friedrichstraße, Engerser Straße und Marktstraße, in Richtung Rheinbrücke via Schloss-, Deich- und Friedrichstraße, weiter über Engerser Straße, Pfarr- und Langendorfer Straße. Diese Verkehrsführung wird voraussichtlich acht Wochen andauern. An der Kreuzung wird ein Abwasserbauwerk inklusive der Anschlüsse und Versorgungsleitungen sowie die Straße selbst komplett erneuert.