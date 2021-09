Der Rhein – in der Politik ist er oft eine Trennlinie. An ihm verlaufen die Grenzen von Verbandsgemeinden, Städten und Landkreisen – gemeinsame Projekte über die Grenze hinweg sind oft mühsam. In den Köpfen der Bewohner der Region hat er auch Dank der Fähren gar nicht so etwas trennendes. Jetzt will die Politik nachziehen und eine Leader-Region über den Fluss hinweg aufbauen. Es winken hohe Fördergelder.