Kreis Neuwied

Der Kreis Neuwied schüttet an „kreisweit bedeutende Einrichtungen“ und die Verbandsgemeinden mit Corona-Ambulanzen unbürokratisch Corona-Soforthilfen in Höhe von insgesamt 245.000 Euro aus. Das hat der Kreisausschuss in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Das Gremium folgte damit einer Empfehlung des Ältestenrates. Die Summe findet laut Landrat Achim Hallerbach Eingang in den am 14. November vom Neuwieder Kreistag zur verabschiedenden Nachtragshaushalt 2020.