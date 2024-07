Plus Kreis Neuwied Kreis Neuwied rüstet sich gegen Afrikanische Schweinepest: Expertenrunde hat getagt i Auf der Suche nach Fraß- und Ruheplätzen schließen sich Wildschweinrotten zu Verbänden zusammen – und die können sehr groß sein. Foto: dpa Landrat und Kreisjagdmeister appellieren angesichts der drohenden Gefahr durch die Tierseuche an Wanderer, keine Speisereste und ähnliches an Wanderwegen zu hinterlassen. Die Verantwortlichen beim Kreis, bei der Jägerschaft, beim Forst und bei der Landwirtschaft bereiten sich auf die Möglichkeit eines Viruseintrags vor. Lesezeit: 2 Minuten

Nachdem sich bestätigt hat, dass die Afrikanische Schweinepest (ASP) nun auch in Rheinland-Pfalz ausgebrochen ist, haben sich die Vertreter der Jägerschaft, des Forstes und der Landwirtschaft mit den Fachleuten des Kreisveterinäramtes in Neuwied zu einem fachlichen Austausch getroffen. „Wir wollen für den Krisenfall vorbereitet sein“, erklärt Kreisjagdmeister Kurt Milad in ...