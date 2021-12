Kreis Neuwied meldet weiteren Todesfall – Inzidenz sinkt laut LUA auf 227,2

An oder mit dem Virus verstorben ist demnach ein 1941 geborener Mann aus Neuwied-Irlich. Registriert wurden zudem zum Freitag 91 Neuinfektionen, wiederum verteilt über das gesamte Kreisgebiet, wie es in der Mitteilung aus dem Kreishaus heißt. In den 37 Orte sind 76 Haushalte betroffen. Der Inzidenzwert wird vom Landesuntersuchungsamt (LUA) mit 227,2 angegeben (Vortag: 250,6), der wichtige Hospitalisierungswert mit 4,47. Gesunken ist die Zahl der sich kreisweit in Quarantäne befindlichen Infizierten: von 963 am Donnerstag auf 941 am Freitag (davon 361 in der Stadt Neuwied).

Für weitere Landkreise im Umland meldet das LUA folgende Inzidenzwerte: für Ahrweiler 187,8, für Altenkirchen 172,8, für Cochem-Zell 162,4, für die Stadt Koblenz 209, für den Kreis MYK 178,3, für Rhein-Hunsrück 251,4, für Rhein-Lahn 163,2 und für den Westerwaldkreis 134,6. Der Rhein-Sieg-Kreis in NRW gibt seine Sieben-Tage-Inzidenz mit 196,9 an (laut Robert Koch-Institut).