Kreis Neuwied meldet nur zwei neue Infektionen

Kreisweit befinden sich aktuell 175 Infizierte in Quarantäne, 98 davon in der Stadt Neuwied. Die Zahl der im Zusammenhang mit Corona Verstorbenen bleibt konstant bei 101. Angaben zum Fortschritt der Impfungen machte die Kreisverwaltung am Dienstag nicht.

Für das Umland meldet das LUA folgende Inzidenzwerte: für den Kreis Ahrweiler 76,1, für den Kreis Altenkirchen 69,9, für den Kreis Mayen-Koblenz 36,4, für die Stadt Koblenz 20,2 und für den Westerwaldkreis 47,1. Der Rhein-Sieg-Kreis in NRW gibt seine Inzidenz mit 46,1 an. Nach Angaben des LUA wurde inzwischen bei 23 Infizierten aus dem Kreis Neuwied eine Variante des Virus nachgewiesen, bei fünf weiteren besteht der Verdacht.