Weil es offenbar versäumt wurde, Todesfälle im Zusammenhang mit Corona zum Todeszeitpunkt an das Robert-Koch-Institut (RKI) zu melden, war die Neuwieder Kreisverwaltung gezwungen, diese Fälle nachzumelden. Wie sie weiter mitteilt, musste sie auch am Mittwoch in einem weiteren Fall aktiv werden. Dabei handelt es sich um eine Frau aus Puderbach (Jahrgang 1928), die bereits im Januar verstorben war.