Kreis Neuwied meldet 99 neue Infektionen – Inzidenz sinkt leicht auf 250,6

Der Inzidenzwert wird vom Landesuntersuchungsamt (LUA) mit 250,6 angegeben (Vortag: 262,7), der maßgebende Hospitalisierungswert landesweit mit 4,28. Nahezu konstant bleibt im Kreis Neuwied die Zahl der sich in Quarantäne befindlichen Infizierten: Sie lag am Donnerstag bei 963 (373 davon in der Stadt Neuwied), am Vortag waren es drei mehr, teilt der Kreis mit.

Für weitere Landkreise im Umland meldet das Landesuntersuchungsamt folgende Inzidenzwerte: für Ahrweiler 181,6, für Altenkirchen 164,2, für Cochem-Zell x, für die Stadt Koblenz 162,4, für den Kreis MYK 190, für Rhein-Hunsrück 254,3, für Rhein-Lahn 172,1 und für den Westerwaldkreis 121,3. Der Rhein-Sieg-Kreis in NRW gibt seine Sieben-Tage-Inzidenz mit 195,4 an (laut RKI).