Wie wird der öffentliche Personennahverkehr künftig finanziert? Was wird überhaupt an Verkehren möglich sein? Um vom Land für weitere Planungen endlich Antworten auf drängende Fragen zu bekommen, macht der Kreis Neuwied Druck. Der Kreistag hat jetzt eine Resolution des rheinland-pfälzischen Landkreistages zum Finanzierungskonzept für den ÖPNV einhellig verabschiedet – und an die Landesregierung in Mainz geschickt.