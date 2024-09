Kreis Neuwied

Kreis Neuwied ist für den bundesweiten Warntag gerüstet: 32 Sirenenanlagen sind montiert

i Der Kreis Neuwied testet am Donnerstag unter anderem seine Sirenen. Foto: Thomas Frey/dpa

Den bundesweiten Warntag am Donnerstag, 12. September, nimmt Landrat Achim Hallerbach zum Anlass, auf die Fortschritte bei der Modernisierung und dem Ausbau des Sirenenwarnsystems im Kreis Neuwied hinzuweisen. „Wir haben aus der Flutkatastrophe an der Ahr Konsequenzen gezogen, alles auf den Prüfstand gestellt und dem professionell aufgestellten Bevölkerungsschutz auf zeitgemäßen Sicherheitsstandards eine noch stärkere Priorität eingeräumt,“ erklärt der Landrat in einer Mitteilung.