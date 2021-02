Am Sonntag ist Valentinstag. Für viele Paare ist der Tag der Verliebten mit Ritualen verbunden – die in diesem Jahr nur schwer durchzuführen sind. Wer etwa Blumen verschenken möchte, muss entweder auf das Angebot der Supermärkte zurückgreifen. Oder beim Floristen einen Strauß bestellen, und diesen dann liefern lassen oder selbst abholen. Last-Minute-Lösungen sind so kaum realisierbar.