Fachpersonal für Schwimmbäder ist rar. Die VG Unkel sucht für den Betrieb ihres Hallenbades zum Sommer eine Auszubildende. Die Stadt Bad Honnef sucht für ihr Freibad auf der Insel Grafenwerth einen Fachangestellten in Vollzeit und als Saisonkraft einen Rettungsschwimmer. Qualifizierte Interessenten gibt es nicht. Jetzt will die VG grenzübergreifend mit der benachbarten Stadt in Nordrhein-Westfalen neue Wege gehen, um aus dieser Not eine Tugend zu machen.