Konzerte und Open-Air-Kino: Goethe-Anlagen in Neuwied werden im August zur Bühne

Bühne frei in den Goethe-Anlagen: In der Parkanlage am Rhein geht vom 2. bis 15. August erstmals der „Sommer am Rhein“ als Teil des „Deichstadt Urlaubs“ über die Bühne. In der vom Stadtmarketing Neuwied auf die Beine gestellten Veranstaltungsreihe kommen bei Picknickkonzerten und Open-Air-Kino vor allem Musik- und Filmliebhaber auf ihre Kosten. Vom 2. bis 8. August wartet laut Pressemitteilung der Stadt Neuwied ein facettenreiches Programm auf die Besucher: Von Blues über Folk und Rock bis hin zu Salsa reicht die Palette. Die Konzerte beginnen – bis auf den Abschlussauftritt – jeweils um 19.30 und enden um 21.30 Uhr.