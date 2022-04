Eine Wanderung am Ostermorgen trägt im Goethes Faust zu einer Änderung in der Wahrnehmung der zuvor sehr grüblerischen Titelfigur bei. Ein Spaziergang am Rheinufer bei Engers mit anschließendem Besuch des Konzertes des Trio Sôra in der Villa Musica dürfte bei einigen Besuchern einen ähnlichen Effekt gehabt haben. Ambiente und Musik waren jedenfalls dazu angetan, die grauen Wolken, die derzeit über der Welt liegen, zumindest für eine kurze Zeit vergessen zu können.