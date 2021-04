Konsum und Klima: Bänke am Unkeler Rheinufer zeigen Zusammenhang

Wie viel Kohlendioxid (CO2) entsteht durch unseren Stromverbrauch? Wie viel CO2 wird bei einer Flugreise nach Mallorca freigesetzt? Und welche Auswirkungen haben die Herstellung und der Konsum von Kleidung und Fleisch? Alles, was hergestellt, bewegt und in den Handel gebracht wird, verbraucht Energie und setzt entsprechend auch CO2 frei. Um die Zusammenhänge zwischen Konsum, CO2, der Wichtigkeit von Wäldern und die Auswirkungen auf unser Klima zu veranschaulichen, hat der Naturpark Rhein-Westerwald Klimabänke bauen lassen und diese am Unkeler Rheinufer aufgestellt, wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist.