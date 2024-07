Plus Bad Hönningen

Konstituierende Sitzung in Bad Hönningen: René Achten will mit seinem jungen Stadtrat durchstarten

Von Daniel Rühle

i Der neue Bad Hönninger Stadtbürgermeister René Achten (vorn) möchte die Stadt voranbringen. Hinter ihm stehen im Bild sowie im übertragenen Sinn in der Vertretungsreihenfolge der Erste Beigeordnete Werner Lahme (CDU) sowie die Beigeordneten Lukas Zwiener (SPD) und Horst Bamberg (CDU). Foto: Rühle

So viel Andrang ist im Sitzungssaal im Bad Hönninger Rathaus bei Stadtratsitzungen selten – es mussten zusätzliche Stühle rangeschafft werden. Neben alten und neuen Ratsmitgliedern waren auch viele Zuschauer (auch aus dem benachbarten Rheinbrohl) gekommen, um die Staffelstabübergabe vom langjährigen Kommunalpolitiker Reiner W. Schmitz (SPD) an den Newcomer René Achten (CDU) live und in Farbe zu verfolgen.