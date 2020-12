Kreis Neuwied

Bei einem Volumen von mittlerweile mehr als 300 Millionen Euro ist er wieder mal auf Kante genäht, er hält aber Investitionen in Millionenhöhe bereit, er weist nach einigen Jahren erstmals wieder eine Neuverschuldung in Sachen Investitionen aus, und er bringt es unter dem Strich trotzdem auf ein kleines Plus in Höhe von knapp 2,7 Millionen Euro: Die Rede ist vom Kreishaushalt für das Jahr 2021, der noch nicht vollends im Zeichen von Corona steht und am Montag vom Kreistag virtuell verabschiedet wird.