Wie viele Supermärkte braucht die VG Bad Hönningen? Dieses Thema wird intensiv diskutiert, seitdem der Edeka in Rheinbrohls Ortsmitte Ende 2019 geschlossen hat. Eigentlich wollte Edeka neben Lidl und DM am Ortsrand neu bauen, aber die Unternehmen halten sich noch sehr bedeckt. Jetzt versuchen Bürger sich via einer Online-Petition für zwei Supermärkte stark zu machen.