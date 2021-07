Das Projekt ION in der Neuwieder Matthiaskirche ist mit sprachlichen Mitteln schwer zu greifen: Es ist kein Kunstprojekt, kein Künstlerkollektiv, auch ist die Kirche kein Atelier und nicht (nur) als der Ausstellungsort der präsentierten Werke zu betrachten. Zumindest betonen das die Verantwortlichen. Nun, aber was ist – und was war – ION also genau?