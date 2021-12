Asbach

Kollision mit Baum: 80-Jähriger stirbt bei Autounfall

Ein 80-jähriger Mann ist am Mittwochnachmittag auf der L 272 etwa um 15.45 Uhr gegen einen Baum gefahren und daraufhin noch am Unfallort verstorben. Wie die Polizei mitteilt, war der Fahrer allein von Bennau kommend in Richtung Asbach unterwegs, als er von der Fahrspur abkam und mit dem Baum kollidierte. Der verunglückte Mann stammte aus der VG Asbach.