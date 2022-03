Am Mittwoch, 9. März, wurde wie auch in den vergangenen Jahren am Engerser Rheinufer der Toten der Sprengung der Kronprinz-Wilhelm-Brücke im Jahr 1945 gedacht. Werner-Johann Keßler aus Engers ist Mitorganisator des jährlichen Gedenkens. Er vermutet, dass die im Januar bei der Sanierung des Erddeichs unweit der Brücke gefundenen Wehrmachtssoldaten im Zuge der Sprengung ums Leben gekommen sein könnten. Keßler stützt seine Theorie auf den Bericht eines australischen Kriegsberichterstatters.