Plus Bonefeld Kneipengenossenschaft in Bonefeld macht es möglich: Deichwiesenhof soll in wenigen Wochen wieder öffnen Von Daniel Dresen i Klaus Reinhard, Teil des Vorstands der frisch gegründeten Deichwiesenhof eG, und die Bonefelder Ortsbürgermeisterin Claudia Runkel freuen sich über die zeitnahe Wiedereröffnung der Kneipe nach einem Jahr Leerstand. Foto: Daniel Dresen Mit einem Feierabendbier das Wochenende einläuten: Das war jahrzehntelang Brauch im Deichwiesenhof in Bonefeld. Doch nachdem im vergangenen Jahr die Pächterin den Betrieb aufgab, stand die Kneipe nun leer. Doch ab Ende August soll im Deichwiesenhof unter Regie einer Genossenschaft wieder Leben einkehren. Lesezeit: 3 Minuten

Nach einem Jahr Leerstand soll die Gaststätte Deichwiesenhof in Bonefeld in den kommenden Wochen wieder für Kneipengänger öffnen. Die erfolglose Suche nach einem Pächter zwang die Ortsgemeinde und die Bürger zu einer kreativen Lösung: die Gründung einer Genossenschaft. „Wir haben uns schlaugemacht, wo es so etwas schon gibt. Wir waren ...