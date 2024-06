Plus Linz

Knappe Rennen um vier Direktmandate in der VG Linz: In der Stadt Linz wird Muthers gewählt

i Das Foto zeigt einen Blick in ein Wahllokal in St. Katharinen, wo es ein enges Rennen zwischen Willi Knopp und Maria Zimmermann gab. Foto: Heinz-Werner Lamberz

In vier von sieben Ortsgemeinden in der Verbandsgemeinde Linz hat es am Sonntagabend spannende Rennen um die Ortsbürgermeisterposten gegeben. In den übrigen Kommunen traten Alleinbewerber an, die allesamt genügend Wählerstimmen auf sich vereinigen konnten.