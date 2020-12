Waldbreitbach

Was vor gut einer Woche noch ein Prüfszenario war, wird jetzt Realität: Die Marienhaus GmbH mit Sitz in Waldbreitbach wird als erster kirchlicher Träger von Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz für einige ihrer Kliniken Kurzarbeit anmelden. Das geht aus einer aktuellen Presseerklärung der Gruppe hervor.