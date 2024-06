Plus Neuwied Klimaschutz und Menschenrechte: Aktivisten rücken Umweltschützer in Südamerika in den Fokus i Auf den Kampf der indigenen Kleinbauern gegen die Großkonzerne, die den Amazonasurwald roden, machten die Neuwieder Amnesty-Aktivisten an einem Stand in der Innenstadt aufmerksam. Foto: Jürgen Grab Amnesty International setzt sich für Klimagerechtigkeit ein. Denn die Folgen des globalen Klimawandels träfen vor allem die Ärmsten. Amnesty betrachtet den gegenwärtigen menschengemachten Klimawandel als ein ethisches und politisches Problem. Klimaschutz müsse immer im Zusammenhang mit dem Schutz der Menschenrechte gedacht werden. Lesezeit: 1 Minute

Die Aktivisten der Neuwieder Amnesty-Gruppe informierten am Samstag an einem Stand in der Neuwieder City über dieses Thema mit speziellem Fokus auf die Arbeit der Umweltschützer in Südamerika. Die Folgen von Bergbau und Ölindustrie in diesen Ländern hätten verheerende Folgen auf die Umwelt und die Lebensbedingungen der dort lebenden indigenen ...