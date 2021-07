Klimaschutz macht vieles teurer: Verbraucherzentrale fodert, Geld aus CO2-Bepreisung voll an Privathaushalte zurückzuerstatten

Getrieben von einem Urteil des Verfassungsgerichtes beschlossen die Koalitionspartner der amtierenden Bundesregierung im Kabinett neue Klimaschutzziele. Nachdem zunächst angekündigt wurde, dass Vermieter künftig die Hälfte der Kosten für den seit 1. Januar geltenden CO2-Preis auf Öl und Gas tragen sollen, hat man dies wieder rückgängig gemacht. Mieter müssen also je nach energetischem Zustand des Wohngebäudes doch tiefer in die Tasche greifen. Klar ist jetzt schon: Heizen, Autofahren und vieles andere werden für viele Bürger in den kommenden Jahren sukzessive teurer. Über die CO2-Bepreisung und die Folgen sprachen wir mit dem Experten Hans Weinreuter, Fachbereichsleiter Energie/Bauen bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.