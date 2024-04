Klimabänke laden in Linz zum Nachdenken ein: Sich mit der Umwelt näher und bewusster auseinandersetzen

Anzeige

Wie viel Kohlendioxid (CO2) entsteht durch unseren jährlichen Stromverbrauch? Wie viel CO2 wird bei einer Flugreise nach Mallorca freigesetzt? Und welche Auswirkungen haben die Herstellung und der Konsum von Kleidung und Fleisch? Diese Fragen hat sich der Naturpark Rhein-Westerwald gestellt. „In unserem Leben verbraucht alles, was hergestellt, bewegt und in den Handel gebracht wird, Energie und setzt entsprechend auch CO2 frei. Während jeder einzelne von uns verschiedene Möglichkeiten hat, seinen persönlichen CO2-Fußabdruck zu reduzieren, gibt es auf der Erde auch natürliche Speicher, die dabei helfen, CO2 aus der Luft zu filtern: Unsere Wälder“, so der Naturpark in einer Pressemeldung.

Wälder seien nicht nur die „grüne Lunge“ des Planeten – sie wirken auch als Puffer im Klimasystem. Bäume absorbieren Kohlendioxid aus der Luft und speichern es in Form von Kohlenstoff in ihrer Biomasse. „Die Wälder unserer Erde speichern aktuell etwa 653 Milliarden Tonnen Kohlenstoff und sind somit einer der größten Kohlenstoffspeicher an Land. So kompensieren die Bäume einen Teil unseres Umweltverhaltens.“

Konsum im Blick

Um die Zusammenhänge zwischen dem Konsum der Menschen, CO2, der Wichtigkeit von Wäldern und die Auswirkungen auf das Klima zu veranschaulichen, hat der Naturpark Rhein-Westerwald Klimabänke bauen und diese am Linzer Rheinufer vom Bauhof der Stadt aufstellen lassen.

Auf insgesamt sechs Bänken werden die Konsumfelder Kleidung, Flug, Papierverbrauch, Autofahrten, Stromverbrauch und Fleischkonsum thematisiert und aufgezeigt, wie viel CO2 das „normale“ Leben eines Menschen verursacht und wie lange ein Baum zur Kompensation dieses Ausstoßes wachsen muss. Bei den Klimabänken handelt es sich um unterschiedlich dicke und lange Eichenstämme, in denen eine Sitzfläche integriert ist, erklärt der Naturpark. Das jeweilige Themenfeld lasse sich an dem farbigen Symbol erkennen, welches in das Holz geschnitzt wurde. Ergänzt wird die Bank durch eine Infotafel und der Angabe zu dem gespeicherten CO2-Gehalt (in Kilogramm) je Stamm.

Informativ und anschaulich

Die Geschäftsführerin des Naturparks, Irmgard Schröer, betonte beim Aufstellen der Bänke: „Die Klimabänke sind nicht nur informativ und verdeutlichen auf anschauliche Art und Weise, dass unser Leben direkte Auswirkungen auf das Klima hat, sondern sie sind auch ein echter Hingucker, der das Interesse vorbeigehender Spaziergänger sofort auf sich zieht.“ Sie verweist darauf, wie wichtig die Verwendung von langlebigen Holzprodukten aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern für das Klima sei. Die Klimabänke wurden als „Wanderausstellung“ bis zum Herbst in Linz am Rheinufer vor dem Haus Bucheneck aufgestellt. So können die Klimabänke möglichst vielen Menschen zugänglich gemacht werden.