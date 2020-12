Ohlenberg

Stein für Stein ziehen die fleißigen Hände der ehrenamtlichen Helfer die letzten Teile des historischen Gemäuers hoch: Das Leader-Projekt „Kleinwasserwerk“ in Ohlenberg (die RZ berichtete) ist fertiggestellt. Auch wenn am Ende der Zeitdruck groß war, hat der örtliche Heimat- und Verschönerungsverein (HVV) mit viel Unterstützung in knapp drei Monaten das historische Gebäude von 1927 am Originalstandort ab- und an neuer Stelle aufgebaut.