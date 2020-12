Kleinmaischeid

Es soll ein Dorftreff vor historischer Kulisse werden: Lange haben die Kleinmaischeider überlegt, was mit dem alten Fachwerkhaus in der Großmaischeider Straße geschehen soll, das die Gemeinde schon im Vorjahr gekauft hat und nun vor dem weiteren Verfall bewahren will. Ideen gibt es inzwischen: Aus dem mehr als 300 Jahre alten Gehöft soll ein Ort für die Vereine und Ehrenamtler, für Jugend und Senioren werden. Für die Finanzierung gibt es dank des Leader-Programms finanzielle Hilfen.