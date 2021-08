Kleinkunstreihe geht ins 21. Jahr: Von Comedy bis Musikkabarett in Waldbreitbach

Das Hotel zur Post in Waldbreitbach hat sich längst zu einer renommierten Kleinkunstbühne in der Region entwickelt. Daran ändert auch die Pandemie samt der mit ihr verbundenen drastischen Einschränkungen für die Gastronomie nichts, selbst wenn die Vorsaison ausfallen musste. Die Reihe „... wir machen Theater“ geht nunmehr schon in die 21. Saison. Die Macher um Odette Freytag sind sich sicher: „Leider sind wir noch immer noch in der Zeit mit Corona, aber trotzdem sollten wir diese zuweilen mit Freunden und einem Lächeln oder ausgelassenen Lachen verbringen.“ Zumindest für Spannung ist gleich zum Auftakt schon mal gesorgt, denn auf alle alte und neue Fans der gepflegten Unterhaltung wartet gleich eine Überraschung.