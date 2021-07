Die Carl-Loewe-Musiktage kommen in diesem Jahr aus dem Lockdown heraus. Zwar etwas später und noch in einem kleineren Rahmen als üblich, aber beschwingt, voller Motivation und Hoffnung auf einen Neustart in der Unkeler Kulturszene. „Das Programm ist gespickt mit hoch virtuosen Werken“, kündigt ihr musikalischer Leiter, Marc Unkel, bei einer Pressekonferenz an. Es steht unter dem Motto Nordlichter des rheinland-pfälzischen Kultursommers.