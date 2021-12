Den Etat einer Gemeinde zu verabschieden, ist dieser Tage nach Steuerausfällen durch die Krise kein Zuckerschlecken. Aber in Buchholz konnten sich die Ratsmitglieder in der jüngsten digitalen Sitzung des Gemeinderates über den vorgelegten Haushaltsentwurf 2022/2023 wahrlich nicht beschweren. Einstimmig beschlossen sie das 131 Seiten starke Zahlenwerk und planen für das neue Jahr vor allem Investitionen in die Infrastruktur.